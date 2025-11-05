«Есть два направления». Тренер гимнастов Андреев рассказал о планах сборной после ЧМ

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев рассказал о планах команды после чемпионата мира — 2025, который проходил в индонезийской Джакарте.

«Дальнейшие планы будут зависеть от конгресса гимнастики. Не секрет, что зависим напрямую от этого. Мы ждём конгресс в конце ноября. У нас есть два направления — если есть допуск, готовимся к чемпионату Европы. Если решение будет не в нашу пользу, то будем действовать через личные лицензии», — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В 2026 году чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдёт в Загребе (Хорватия).