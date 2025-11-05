«Победа в многоборье — неожиданность». Мельникова — о результатах ЧМ-2025

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась впечатлениями от прошедшего чемпионата мира – 2025 по гимнастике в Джакарте (Индонезия), отметив, что вместе с тренерами постаралась сделать всё возможное, чтобы минимизировать влияние травмы колена на выступление на турнире.

«Ощущения дежавю не было. Хочу выразить благодарность людям, которые работали над тем, чтобы у нас была возможность поехать на международные старты. Победа в многоборье — неожиданность. Мы не знали, как нас будут оценивать, нашу гимнастику. Финал оказался ярким. Хотела бы выразить благодарность тренерам и всем, кто работал над этим результатом.

Каждый спортсмен выходит на помост всегда с травмами. Я стараюсь себя беречь и выходить на крупные старты в хорошей форме. Максимальный результат хотелось выдать на чемпионате мира. Колено побаливало, но мы справились с тренерским штабом — результат говорит сам за себя», — передаёт слова Мельниковой корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.