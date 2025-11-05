Скидки
Ангелина Мельникова раскрыла, как переживала отстранение российских гимнастов

Ангелина Мельникова раскрыла, как переживала отстранение российских гимнастов
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, чем занималась в период отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Эти три с половиной года я старалась отвлекаться от гимнастики. Понимала, что сидеть на одном месте — сколько это продлится? Мы же не знали сроков изоляции. Я пробовала разное. Отвлечение помогло мне», — передаёт слова Мельниковой корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На чемпионате мира — 2025 в Индонезии Ангелина Мельникова выиграла золото в личном многоборье, опорном прыжке, а также серебро в упражнениях на брусьях.

