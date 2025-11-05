Скидки
Маринов: выступив на ЧМ, возвращаюсь с большей мотивацией. Совершенно другие эмоции

Российский гимнаст Даниел Маринов оценил своё выступление на чемпионате мира — 2025 в Индонезии, где завоевал бронзовую медаль в упражнении на брусьях.

«Когда ты выходишь впервые на международные соревнования, есть особый мандраж. Тебя немного по-другому потряхивает, но у меня было наоборот. Не было практически переживаний. В моментах даже не хватало, чтобы был дополнительный адреналин. Теперь понимаю старших ребят, которые нам говорили, что выступать без международных соревнований очень тяжело. Выступив здесь, я возвращаюсь с желанием тренироваться, с большей мотивацией. Это совершенно другие эмоции.

Если говорить о максимуме, точно сказать не могу. Вещи, связанные со здоровьем, — непредсказуемая штука. Я после травмы и восстановления понимаю, для чего нужна подсобная работа, ЛФК. Впереди ещё предстоит много работы. На чемпионате мира я выступал без одного снаряда. Кольца были в полтора раза слабее, чем у моих соперников, что тянуло меня вниз. Я выступал без переживаний, что я делаю детскую комбинацию. Понимал, через что я прошёл. Я кайфовал. Слава богу, получалось, как и было запланировано», — передаёт слова Маринова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

