Тренер Плужников оценил результаты российских гимнасток на ЧМ-2025

Тренер сборной России по гимнастике Константин Плужников оценил выступление российских гимнасток на чемпионате мира – 2025 в Джакарте (Индонезия), отметив, что молодые спортсменки неплохо справились на первом для себя международном турнире в карьере.

«Если говорить про Мельникову, единственный снаряд, с которым не справились — бревно. Будем разбираться.

Молодые девочки тоже справились неплохо. Они первый раз выступали на чемпионате мира, попали в топ лучших. Для первого раза приемлемый результат. Мы верим в них, надеемся. Дальше они сделают выводы, подправят программы, где-то усложнят. Это наше будущее, надежда», — передаёт слова Плужникова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

