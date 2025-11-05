Дегтярёв заявил, что ОИ в Милане должны стать последними для россиян в нейтральном статусе

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв на ежегодном форуме «Россия — спортивная держава» заявил, что зимние Олимпийские игры в Милане должны стать последними, где российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. В среду, 5 ноября, в рамках форума «Россия — спортивная держава» проходит сессия «Спорт без границ: новые горизонты взаимодействия».

«Восстановление атлетов России и Беларуси остаётся ключевой задачей Минспорта и Олимпийского комитета. Сейчас более 4 тысяч спортсменов в 28 олимпийских видах спорта имеют право выступать в соревнованиях.

Наши спортсмены в этом году выступили на официальных чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам. Они доминировали или занимали первые строчки в общих зачётах. Несмотря на нейтральный статус, невозможно игнорировать, что выступает Россия.

Одно из сносных направлений работы — спортивная дипломатия. Восстановление в правах Олимпийского комитета России. Хороший сигнал — это заявление Олимпийского комитета по итогам сентябрьского исполкома о том, что МОК хочет обеспечить участие в юношеских олимпийских играх в 2026 году всех национальных олимпийских комитетов и сборных. Фактически мы понимаем, что игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.