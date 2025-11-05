Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дегтярёв заявил, что ОИ в Милане должны стать последними для россиян в нейтральном статусе

Дегтярёв заявил, что ОИ в Милане должны стать последними для россиян в нейтральном статусе
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв на ежегодном форуме «Россия — спортивная держава» заявил, что зимние Олимпийские игры в Милане должны стать последними, где российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. В среду, 5 ноября, в рамках форума «Россия — спортивная держава» проходит сессия «Спорт без границ: новые горизонты взаимодействия».

«Восстановление атлетов России и Беларуси остаётся ключевой задачей Минспорта и Олимпийского комитета. Сейчас более 4 тысяч спортсменов в 28 олимпийских видах спорта имеют право выступать в соревнованиях.

Наши спортсмены в этом году выступили на официальных чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам. Они доминировали или занимали первые строчки в общих зачётах. Несмотря на нейтральный статус, невозможно игнорировать, что выступает Россия.

Одно из сносных направлений работы — спортивная дипломатия. Восстановление в правах Олимпийского комитета России. Хороший сигнал — это заявление Олимпийского комитета по итогам сентябрьского исполкома о том, что МОК хочет обеспечить участие в юношеских олимпийских играх в 2026 году всех национальных олимпийских комитетов и сборных. Фактически мы понимаем, что игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Россию вернули на мировую арену в первом командном виде спорта. Это настоящий прорыв!
Россию вернули на мировую арену в первом командном виде спорта. Это настоящий прорыв!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android