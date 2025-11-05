Скидки
FEI допустила российских наездников до участия в международных командных турнирах

Международная федерация конного спорта (FEI) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать в командных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщила Федерация конного спорта России (ФКСР).

Решение вступит в силу с 1 января 2026 года. Проверка нейтральности спортсменов делегирована национальным федерациям. Кроме того, FEI разрешила проведение соревнований под эгидой организации на территории Беларуси.

FEI приостановила проверку соответствия требованиям CES в отношении официальных лиц из России и Беларуси касательно судейской практики, необходимую для поддержания их статуса, в связи с невозможностью выполнять должностные обязанности.

