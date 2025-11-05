Скидки
Ян Непомнящий проиграл на Кубке мира индийцу, занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел сенсационное поражение на старте Кубка мира — 2025 по шахматам. Во втором круге он проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ и является 22-м шахматистом в Индии.

В первой партии Непомнящий чёрными фигурами сыграл вничью. Во второй партии россиянин проиграл белыми. По сумме двух матчей Ян Непомнящий уступил со счётом 0,5:1,5.

На момент старта Кубка мира Ян Непомнящий занимал 19-ю строчку в рейтинге ФИДЕ. После своего поражения на турнире россиянин впервые с 2017 года покинет топ-20 рейтинга ФИДЕ по классическим шахматам.

