Ян Непомнящий не сыграет в Турнире претендентов — 2026

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерял шансы на попадание на Турнир претендентов — 2026 по шахматам после сенсационного поражения на старте Кубка мира — 2025. Россиянин проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ, со счётом 0,5-1,5.

Непомнящий играл на Турнирах претендентов четыре раза — в 2020-2021-м (1-е место, вышел на матч за титул), в 2022-м (1-е место, вышел на матч за титул) и 2024-м (3-е место).

Действующим чемпионом мира по шахматам является индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу. Победитель Турнира претентентов поспорит с ним за шахматную корону.