Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ян Непомнящий не сыграет в Турнире претендентов — 2026

Ян Непомнящий не сыграет в Турнире претендентов — 2026
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерял шансы на попадание на Турнир претендентов — 2026 по шахматам после сенсационного поражения на старте Кубка мира — 2025. Россиянин проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ, со счётом 0,5-1,5.

Непомнящий играл на Турнирах претендентов четыре раза — в 2020-2021-м (1-е место, вышел на матч за титул), в 2022-м (1-е место, вышел на матч за титул) и 2024-м (3-е место).

Действующим чемпионом мира по шахматам является индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу. Победитель Турнира претентентов поспорит с ним за шахматную корону.

Материалы по теме
Ян Непомнящий проиграл на Кубке мира индийцу, занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android