Непомнящий после сенсационного поражения раскритиковал ФИДЕ за проведение КМ в Индии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий подверг критике Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) за место проведения Кубка мира — 2025. Турнир проходит на Гоа (Индия).

«Я уже играл в Индии [в 2019 году в Калькутте], поэтому плюс—минус понимал, какие будут условия. Но ФИДЕ, надо отдать должное, сумела удивить. Про шахматную часть сказать совсем нечего. Одно из тех мест, из которых не обидно уезжать», — написал Непомнящий в своём телеграм-канале.

Во втором круге Непомнящий сенсационно проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ. Россиянин потерял шансы попасть на Турнир претендентов — 2026.

