Между ПСБ и ЦСКА подписано соглашение о партнёрстве

В рамках форума «Россия – спортивная держава» председатель ПСБ Пётр Фрадков подписал соглашение о сотрудничестве с начальником Федерального автономного учреждения министерства обороны РФ «Центральный спортивный клуб Армии» Артёмом Громовым.

Партнёрство распространится на взаимодействие по развитию физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности и затронет определение приоритетных задач развития физкультуры и спорта, в том числе в части адаптивного и паралимпийского спорта. Особое внимание стороны уделили подрастающему поколению и популяризации здорового образа жизни.

Пётр Фрадков поделился ожиданиями от сотрудничества: «ПСБ и ЦСКА связывает многолетнее плодотворное сотрудничество в сфере развития физической культуры. Совместно с армейским спортивным клубом мы будем создавать все условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями, в том числе военнослужащих, вовлекая их в паралимпизм, что особенно важно, уделим внимание патриотическому развитию подрастающего поколения».

В рамках организации и проведения всеармейского форума «Преодоление» для военнослужащих ПСБ оказывает благотворительную помощь и спонсорскую поддержку ФАУ МО РФ «ЦСКА».