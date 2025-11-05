Ян Непомнящий впервые с 2017-го окажется вне топ-20 рейтинга ФИДЕ по классическим шахматам

Российский шахматист, гроссмейстер (2007) Ян Непомнящий впервые с 2017 года покинет первую двадцатку рейтинга ФИДЕ по классическим шахматам.

Ранее Ян Непомнящий уступил во втором круге Кубка мира — 2025 индийцу Диптаяну Гхошу, занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ и являющемуся 22-м шахматистом Индии. В первой партии Непомнящий сыграл вничью, а во второй партии проиграл белыми фигурами. По сумме двух матчей он уступил со счётом 0,5:1,5.

На момент старта Кубка мира Ян Непомнящий занимал 19-ю строчку в рейтинге ФИДЕ. После проигрыша на старте Кубка Мира он раскритиковал ФИДЕ за проведение турнира.