Михаил Дегтярёв: держим курс, чтобы в федерации приходили крупные бизнесмены

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв выступил на на сессии «Государство и бизнес: создаем спортивную среду вместе» на ежегодном форуме «Россия — спортивная держава»:

«Самое главное, что сегодня спортивная отрасль России проходит перенастройку. Думаю, это многие заметили, ощутили на себе – процесс идёт. Как отметил наш президент Владимир Владимирович Путин, спортивные федерации носят ярко выраженный социальный характер и не являются частными и коммерческими организациями. Это очень важно понимать.

Тем не менее некоторые из них прежде жили за счёт государственных средств и за счёт букмекеров. При этом довольно вольно себя чувствовали в выполнении задач, которые государство ставит перед отраслью.

Поэтому сегодня курс на то, чтобы в федерации приходили крупные бизнесмены, он взят и будет продолжен. Мы и завтра, думаю, сделаем несколько анонсов – ещё пару федераций возглавят крупные бизнесмены из списка Forbes. Хотя не знаю, достижение или нет. В любом случае это люди самостоятельные, которые знают цену деньгам. Знают, как ими оперировать и управлять большими процессами».

Кроме того, Дегтярёв рассказал о новых объединениях и оценил возвращение российских гимнастов на международные старты:

«Какие-то федерации мы объединили: в первую очередь водных видов спорта, гимнастики, гребли на байдарках и каноэ. Сейчас будем объединять скейтбординг и роллер-спорт по образу и подобию международных организаций. Процесс в середине пути. После Олимпийских игр приступим к зимним видам.

Хочу поздравить наших гимнастов, потому что впервые за четыре года выступили на международных стартах на чемпионате мира – завоевали четыре медали. Мельникова, конечно, потрясла всех своим мастерством,

стойкостью, волей к победе. Ну и в целом хочу всю федерацию гимнастики поблагодарить за такую серьёзную работу по возвращению на международную арену».

Кроме того, Дегтярёв поделился мнением о работе федерации по лёгкой атлетике:

«Хочу похвалить Петра Фрадкова, он тоже возглавил в очень тяжёлые времена лёгкую атлетику. За год они в четыре раза увеличили внебюджетное финансирование. Хорошее дело. Десять новых спонсоров появилось у федерации, потому что все идут всегда под человека, которому доверяют. Если Петру Михайловичу доверяют деньги в огромном банке, значит, и в федерацию пойдут. Спонсоры больше вкладывают. Призовой фонд увеличили в три раза. Супер, поддерживаем. Начали реализовывать гранты для тренеров, судей. Потому что судьи должны тоже хорошо зарабатывать, чтобы не смотреть налево. Аудит легкоатлетических объектов запущен по полной. Медиа-мощь лёгкой атлетики известна по всему миру. Это один из самых зрелищных видов в России и в мире. И медийная активность федерации выросла» – заявил председатель ОКР.

Также Дегтярёв проанализировал ситуацию в вернувшейся на международную арену российской тяжёлой атлетике:

«Здесь у нас новый президент – Александр Винокуров, крупный предприниматель. Какие результаты? На первенстве Европы по тяжёлой атлетике в Мадриде среди спортсменов 15–17 лет – первое общекомандное место, молодцы. Наверное, сегодня–завтра они презентуют новый бренд в тяжёлой атлетике. Очень интересный проект, полностью наш, импортонезависимый, который, уверен, ещё и мировой рынок может завоевать. Вот такую хорошую синергию бизнеса и спортивной отрасли мы реализуем».

Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.