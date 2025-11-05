Скидки
«Были мысли от безделья». Ридзик — о возобновлении карьеры в случае допуска до Олимпиады

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане и Пекине фристайлист Сергей Ридзик рассказал, были ли у него мысли о возобновлении спортивной карьеры, если бы россиян допустили до Олимпиады в Милане.

— Давайте вернемся к мыслям о возобновлении карьеры. То есть новости о возможном допуске в Италию не вселили в вас надежду на ещё одну Олимпиаду?
— Да нет, такого не было. Скорее были мысли от безделья, когда не можешь себе найти применения. Смотришь на себя в зеркало и думаешь — что-то поплыл (смеётся). Надо себя в форме держать. К тому же смотришь на своих сокомандников, внутри загорается такой огонёк, думаешь — может, силы-то ещё есть? Может, стоит себя проверить?

Это было после того, как я комментировал соревнования в Миассе и в Красноярском крае. После того как там я увидел всех наших, посмотрел, как они соревнуются… Всегда в таких ситуациях загорается огонёк, интерес, появляются мысли — может, стоило ещё потерпеть, посоревноваться? Это откликается в памяти, потому что всю жизнь отдал спорту. Пока ты действующий спортсмен, мысленно понимаешь, что когда-то это закончится, но когда это заканчивается, немного теряешься. Ведь это неотъемлемая часть моей жизни. На таком фоне и появляются подобные мысли. Не могу сказать, что я как-то настраивал себя на Олимпийские игры, всё-таки пытаюсь трезво оценивать свои силы и ситуацию, — приводит слова Ридзика Odds.

