«Век спортсмена короток». Ридзик — о смене другими спортсменами гражданства

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане и Пекине фристайлист Сергей Ридзик рассказал, как относится к атлетам, которые меняют спортивное гражданство.

— А как вы относитесь к спортсменам, которые всё-таки меняют спортивное гражданство?

— Прекрасно понимаю спортсменов, повторюсь, век спортсмена короток. И они хотят даже под таким соусом выступить. Все прекрасно знают, кто они. Другой момент, как они сами к этому относятся, каким способом они выходят на такую возможность.

Знаете, есть примеры таких спортсменов, которые меняют спортивное гражданство и вдруг начинают пылесосить свою родину, им вдруг всё не нравится. У меня встречный вопрос — слушай, тебя кто до этого уровня довёл? За чей счёт? Кто предоставил условия? Ты был обычным куском камня, который тут огранили как алмаз. Многие об этом забывают, но это очень глубокая проблема. Также забывают про первого тренера и путь, который привёл их к вершинам. Тяжело не только привести спортсмена к победам, вывести на определённый уровень, но и увлечь его. Если подберёшь неверный подход, можно отбить у человека всё желание заниматься спортом. И таких спортсменов очень много!

Возвращаясь к вопросу: почему таких людей раньше всё устраивало? Они, наоборот, были рады, что их взяли в сборную команду, вывезли на тренировки с чемпионами, предоставили инвентарь и места для тренировок. Потом они вдруг достигли определённого уровня, их поманили какой-то «селёдкой», и они сразу, как кот, на эту рыбку полетели. Вдруг им всё становится не так, и они начинают оскорблять свою страну. Поэтому повторюсь: важно, как человек меняет гражданство, как выходит из этой ситуации. Можно громко хлопнуть дверью, начать некультурно пылесосить нашу страну, а можно оставаться верным своим идеалам, своему Отечеству, с уважением относиться к своим тренерам, коллегам, своей стране и выступать, — приводит слова Ридзика Odds.