Четыре россиянина вышли в 1/32 финала Кубка мира по шахматам — 2025

В 1/32 финала шахматного Кубка мира — 2025 в Гоа (Индия) прошли четыре российских шахматиста. Победителями второго раунда соревнований оказались Евгений Наер, Иван Землянский, Алексей Гребнев и Андрей Есипенко, которым удалось переиграть соперников за две партии.
В тай-брейк ушли Владислав Артемьев и Даниил Дубов, который на данный момент сыграли вничью. Свой путь на КМ уже закончили Ян Непомнящий, Володар Мурзин и Арсений Нестеров.
Шахматы. Кубок мира — 2025. Результаты 1/64 финала с участием российских спортсменов:
Ян Непомнящий (Россия) — Диптаян Гхош (Индия) — 0,5:1,5;
Андрей Есипенко (Россия) — Ниджат Абасов (Азербайджан) — 2:0;
Володар Мурзин (Россия) — Георг Майер (Уругвай) — 0,5:1,5;
Иван Землянский (Россия) — Рэй Робсон (США) — 1,5:0,5;
Евгений Наер (Россия) — Юхан-Себастьян Кристиансен (Норвегия) — 1,5:0,5;
Алексей Гребнев (Россия) — Давид Навара (Чехия) — 1,5:0,5;
Арсений Нестеров (Россия) — Пентала Харикришна (Индия) — 0,5:1,5;
Владислав Артемьев (Россия) — Айк Мартиросян (Армения) — 1:1;
Даниил Дубов (Россия) — Бай Цзиньши (Китай) — 1:1.