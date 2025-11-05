Четыре россиянина вышли в 1/32 финала Кубка мира по шахматам — 2025

В 1/32 финала шахматного Кубка мира — 2025 в Гоа (Индия) прошли четыре российских шахматиста. Победителями второго раунда соревнований оказались Евгений Наер, Иван Землянский, Алексей Гребнев и Андрей Есипенко, которым удалось переиграть соперников за две партии.

В тай-брейк ушли Владислав Артемьев и Даниил Дубов, который на данный момент сыграли вничью. Свой путь на КМ уже закончили Ян Непомнящий, Володар Мурзин и Арсений Нестеров.

Шахматы. Кубок мира — 2025. Результаты 1/64 финала с участием российских спортсменов:

Ян Непомнящий (Россия) — Диптаян Гхош (Индия) — 0,5:1,5;

Андрей Есипенко (Россия) — Ниджат Абасов (Азербайджан) — 2:0;

Володар Мурзин (Россия) — Георг Майер (Уругвай) — 0,5:1,5;

Иван Землянский (Россия) — Рэй Робсон (США) — 1,5:0,5;

Евгений Наер (Россия) — Юхан-Себастьян Кристиансен (Норвегия) — 1,5:0,5;

Алексей Гребнев (Россия) — Давид Навара (Чехия) — 1,5:0,5;

Арсений Нестеров (Россия) — Пентала Харикришна (Индия) — 0,5:1,5;

Владислав Артемьев (Россия) — Айк Мартиросян (Армения) — 1:1;

Даниил Дубов (Россия) — Бай Цзиньши (Китай) — 1:1.