Мельникова — о чемпионате мира по гимнастике в Джакарте: приоритетом точно были не медали

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова высказалась по поводу участия в ЧМ-2025 в Джакарте (Индонезия). Она подчеркнула, что не ставила перед собой цель завоевать медали.

«Для меня было приоритетом поехать в Джакарту. У нас есть конкуренция в сборной. Думала, что мне надо туда попасть, что есть возможность туда попасть. Это уже было большим шагом. На чемпионате России у нас был отбор, где я отобралась в Джакарту. Подумала, что для меня это огромная возможность ещё раз насладиться гимнастикой на международной арене. Приоритетом точно были не медали», — сказала Мельникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На чемпионате мира — 2025 Мельникова выиграла золото в личном многоборье, опорном прыжке, а также серебро в упражнениях на брусьях.