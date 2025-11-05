Американский гроссмейстер Уэсли Со сдался при ничейной позиции и покинул КМ по шахматам

32-летний американский гроссмейстер Уэсли Со покинул Кубок мира по шахматам — 2025. Он сдался при ничейной позиции в партии с литовцем Титасом Стремавичусом в 1/64 финала. Во время встречи соперник американца получил преимущество, однако мог упустить его.

Несмотря на то что его позиция на доске предполагала ничейный счёт во второй по счёту встрече между спортсменами и переход в тай-брейк, Со сдался.

В 1/32 финала шахматного Кубка мира — 2025 в Гоа (Индия) прошли четыре российских шахматиста. Победителями второго раунда соревнований оказались Евгений Наер, Иван Землянский, Алексей Гребнев и Андрей Есипенко, которым удалось переиграть соперников за две партии.