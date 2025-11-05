Скидки
Мельникова рассказала, какой видит российскую гимнастику после чемпионата мира в Джакарте

Мельникова рассказала, какой видит российскую гимнастику после чемпионата мира в Джакарте
Ангелина Мельникова
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась мыслями о своём будущем спортивной гимнастике. Она рассказала о моментах, которые хотела бы улучшить.

«Будущее гимнастики видится, что надо подработать над своими программами — над качеством исполнения и хочется поработать над артистизмом. Хочется больше показывать гимнастику, где есть свои стиль, лоск», сказала Мельникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На чемпионате мира — 2025 Мельникова выиграла золото в личном многоборье, опорном прыжке, а также серебро в упражнениях на брусьях.

Комментарии
