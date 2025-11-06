Михаил Дегтярёв назвал ключевые решения в 2025 году, которые коснулись российского спорта

Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о решениях, которые коснулись отечественного спорта в 2025 году. Он также дал оценку исполкому МОК, который прошёл в прошлом месяце.

«Вопреки санкциям и ограничениям в 2025 году российские спортсмены приняли участие в 37 чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта, выиграв 91 медаль, включая 35 золотых. Эти и другие результаты нашей работы на международной спортивной арене обсудили с иностранными министрами спорта и руководством ряда международных спортивных федераций в рамках сессии «Спорт без границ» на форуме «Россия – спортивная держава».

Мы видим постепенное восстановление позиций российских спортсменов. Командные турниры вновь открыты для атлетов из России в плавании, дзюдо, фехтовании, стрельбе из лука, гребле и современном пятиборье. В теннисе, фигурном катании и гребле на байдарках и каноэ наши атлеты возвращаются к выступлениям в парах.

На сегодняшний день более четырёх тысяч российских спортсменов в 28 олимпийских видах спорта имеют допуск на международные соревнования. Из них около 500 получили разрешение в этом году. Высочайшие результаты на ряде международных состязаний – по дзюдо, борьбе, водным видам и другим видам спорта – подтверждают то, что наша система подготовки остаётся на самом высоком уровне.

Ключевыми решениями в этом году стали восстановление статуса Паралимпийского комитета России, обнадеживающие итоги сентябрьского исполкома МОК о планах обеспечить участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре всех национальных олимпийских комитетов со своими спортсменами, а также избрание нашей страны в комитет Фонда ЮНЕСКО по искоренению допинга. Кроме того, мы добились ряда судебных решений в пользу российских атлетов. Это укрепляет международные позиции России в спорте и расширяет пространство для диалога», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.