Российские батутисты прошли в следующий раунд смешанных синхронных прыжков на ЧМ-2025

Анжела Бладцева
Комментарии

Две пары батутистов из России вышли во второй квалификационный раунд смешанных синхронных прыжков на чемпионате мира — 2025 в Памплоне (Испания). На старте соревнований тандем Анжелы Бладцевой и Кирилла Пантелеева получил от судей 50,530 балла и занял пятое место. София Аляева и Кирилл Козлов стали шестыми, заработав 49,770.

Белорусы Станислав Яскевич и Екатерина Ершова стали вторыми (51,370 балла), их соотечественники Иван Литвинович и Яна Лебедева расположились на третьей строчке (51,100).

Второй квалификационный раунд в этой дисциплине начнётся 7 ноября в 22:50 по московскому времени. Финал пройдёт 8 ноября.

