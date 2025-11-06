«Сегодня — жара». Алина Лысенко опубликовала яркие фотографии с отдыха в Дубае

Российская велогонщица, бронзовый призёр ЧМ и победитель Лиги чемпионов Алина Лысенко поделилась яркими фотографиями с отпуска в Дубае. Спортсменка сделала несколько кадров в море.

Фото: из личного архива Алины Лысенко

«Сегодня — жара», — написала Лысенко в своём телеграм-канале.

Ранее Лысенко завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира — 2025 по велогонкам на треке в индивидуальном спринте. Она победила соотечественницу Яну Бурлакову в двух заездах из трёх. Для 22-летней велогонщицы это первая медаль на взрослом чемпионате мира. Яна Лысенко также является двукратной чемпионкой молодёжного чемпионата Европы — 2025 и четырёхкратной чемпионкой мира среди юниоров.