Крамник — о смерти Народицкого: все «дружно» проигнорировали его проблемы

14-й чемпион мира, российский гроссмейстер Владимир Крамник вновь высказался о смерти 29-летнего американского шахматиста Дэниела Народицкого. После гибели Народицкого Крамника упрекали в социальных сетях. Он ранее выдвигал подозрения в адрес Дэниела в отношении шахматного мошенничества.

— Скоропостижная смерть Дэниела Народицкого повергла в шок шахматное сообщество. Вы давно были с ним знакомы? Как бы вы описали своё отношение к нему?

— Мы мало знали друг друга, никаких проблем у нас не было до определённого момента. С моей стороны не было чего-то личного, но возникли всем известные обстоятельства. Случившееся — трагедия, шок для всего шахматного мира. Я до сих пор обескуражен обстоятельствами его кончины и всем массовым безумием, происходящим после. Накануне посмотрев фрагменты его стрима, я публично написал, что ему нужна помощь. Было очевидно, что человека надо спасать. У многих, видевших этот стрим, возникли обоснованные подозрения о возможном применении каких-то препаратов. Мне отвечали: «Хватит на него нападать, всё в порядке». Но я же видел… Я не «нападал», просил помочь человеку.

Были видны его проблемы, но все это «дружно» проигнорировали. Gens Una Sumus [«Мы — одна семья» — девиз ФИДЕ, лат.]… А когда его не стало, меня так же «единогласно сделали виноватым». Я начал получать оскорбления и прямые угрозы, сотнями. Всё это очень печально. А после ещё и чёрный пиар, направленный против меня, это уже находится за гранью всех рамок морали. Публичные обвинения в буллинге или даже травле Народицкого — это легко доказуемая ложь, которую продвигают силы, желающие замять дело и найти козла отпущения, — приводит слова Крамника «Спорт-экспресс».