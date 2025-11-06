«Молниеносно всё случилось». Сергей Шаров — о переходе из лыжных гонок в лёгкую атлетику

Российский легкоатлет Сергей Шаров, ранее выступавший в лыжных гонках, рассказал, как состоялся его переход из одного вида спорта в другой.

– Твой переход был для всех неожиданным. Я правильно понимаю, кто к беговому сезону ты готовился как лыжник, а не как легкоатлет?

– Я на Большой фестиваль бега приехал сразу с лыжного сбора. И то на один день отпросился, а накануне бегового старта сделал имитацию на первой тренировке, а на второй у меня были классические лыжероллеры. Конечно, я готовился к лыжному сезону. И вообще не собирался переходить в лёгкую атлетику! Это уже потом так получилось, что хоп-хоп – и я сюда попал.

Сам, можно сказать, не понял, что произошло, очень уж молниеносно всё случилось. Какого-то конкретного события не было. Мы сначала говорили с моим тренером Николаем Евгеньевичем Седовым, что я летом побегаю, до сентября, а потом вновь приступлю к лыжным тренировкам. Но во время ведомственных соревнований по бегу тренер нашей команды Александр Александрович Абрамов убедил Николая Евгеньевича, что у меня хорошие перспективы в лёгкой атлетике. Ну и меня передали в другой вид спорта, – сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.