Владимир Крамник: я пошёл против системы, и у меня много информации об их деятельности

14-й чемпион мира, российский гроссмейстер Владимир Крамник заявил о готовности поделиться с правоохранительными органами информацией о системе, которая управляет шахматами. Крамник в последние годы ведёт борьбу с мошенничеством в шахматах.

— Вы испытываете больше давления сейчас, чем в матчах за корону?
— Думаю, да. Я пошёл против системы, и у меня есть очень много информации об их деятельности. Я готов ею поделиться с различными правоохранительными и судебными органами. Для этой системы я стал опасен, а это люди, которые управляют мировыми шахматами. И сейчас мне как никогда нужна поддержка. К большому сожалению, ФИДЕ уже заняла сторону системы. Управление шахматным миром идёт из США, в том числе при участии спонсоров, которые проходили по крупным уголовным делам.

— Что это за система?
— Она основана на западных крупных деньгах. В том числе при участии некоторых спонсоров крупных шахматных турниров, которые проходили по уголовным делам в Штатах с отмыванием денег, о мошенничестве, с арестами. Только по одному этому факту вы можете понять, что всё далеко не так радужно и красиво, как это подают нам условные Леви Розман или сёстры Ботез [популярные шахматные блогеры]. Мягко говоря, всё намного сложнее, — приводит слова Крамника «Спорт-экспресс».

