Сергей Шаров ответил на вопрос, где больше денег — в лыжных гонках или лёгкой атлетике

Сергей Шаров ответил на вопрос, где больше денег — в лыжных гонках или лёгкой атлетике
Российский легкоатлет Сергей Шаров, ранее выступавший в лыжных гонках, рассказал, в каком из видов спорта можно получать большее количество призовых.

– В лёгкой атлетике действительно намного больше денег, чем в лыжных гонках? Что нужно сделать в лыжах, чтобы получать такие же призовые?
– Ну, как минимум Олимпиаду выиграть (смеётся). Наверное, на официальных стартах всё сопоставимо. Просто в лёгкой атлетике больше возможностей, где стартовать. А в лыжах сезон короче, стартов меньше и конкуренция запредельная. И на марафонах, где организаторы обеспечивают хорошие призовые, у тебя тоже масса конкурентов, очень сильных ребят, которые будут биться за победу, – сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

«Я сам не понял, что произошло». Российский лыжник пришёл в лёгкую атлетику и стал звездой
Эксклюзив
«Я сам не понял, что произошло». Российский лыжник пришёл в лёгкую атлетику и стал звездой
