«Меня поразило это решение». Экс-лыжник Сергей Шаров – о дисквалификации из-за кроссовок

«Меня поразило это решение». Экс-лыжник Сергей Шаров – о дисквалификации из-за кроссовок
Сергей Шаров
Аудио-версия:
Комментарии

Российский легкоатлет Сергей Шаров, ранее выступавший в лыжных гонках, рассказал, что испытал удивление от запрета выступать в кроссовках на дорожке во время первенства России в Чебоксарах.

«Меня поразило решение о дисквалификации на первенстве России в Чебоксарах. Честно говоря, не знал о таких жёстких требованиях к обуви и считал, если в кроссовках бежишь по дорожке, у тебя нет никакого преимущества. Даже наоборот, ты в проигрышной ситуации. Я немного успел побегать в шипах и могу утверждать, что на дорожке это намного удобнее, чем в кроссовках. Но правила есть правила. Оказывается, эти кроссовки были запрещены в январе. Только я одного не понимаю: вот был чемпионат мира в Токио, там бежали марафон. В кроссовках, это логично. Но финишировали они по стадиону, где такая обувь запрещена. Всё понимаю, красивая картинка, спонсоры, да ещё и на финише такая заруба была. Но если такая обувь запрещена, давайте как-то последовательными быть. Нельзя – значит, нельзя никому. Тем более у нас в России до меня многие в таких кроссовках по дорожке бегали кучу стартов и никаких санкций не получили, никто им и слова не сказал. А как только человек в кроссовках обыграл всех, оказывается, бегать в них нельзя (улыбается), и стали всем «дисквалы» выписывать», — сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

