«Их не перечислили, чтобы крышу не снесло». Легкоатлет Шаров — о призовых за ЧМ-2025

Российский легкоатлет Сергей Шаров заявил, что пока не получил призовые за результат в беге на 10 км в рамках ЧР-2025. Он показал секунды быстрее, чем у чемпиона мира — 2025 француза Жимми Грессье и согласно правилам ВФЛА будет удостоен премии в 1,5 млн рублей.

– Результат десятки на ЧМ-2025 был крутым для тебя и в материальном плане.

– Вы про призовые? Их пока не перечислили, это помогает, чтобы крышу не снесло. Так что ещё не верится. Я стараюсь об этом не думать.

– Как не думать? Мне кажется, это невозможно.

– Ну я просто решил воспринимать эту ситуацию так, что мне воздалось за «Москвич» во время забега по Садовому кольцу, я был близок, но остался вторым. Такая своеобразная компенсация – не повезло там, неожиданно повезло здесь. Да и в Ярославле тоже, – сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.