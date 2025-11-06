Сергей Шаров назвал российских лыжников, способных добиться успехов в лёгкой атлетике

Российский бегун Сергей Шаров перечислил имена отечественных лыжников, которые могут показать результат в лёгкой атлетике. Он привёл пример того, кто смог выполнить норматив мастера спорта без базовой подготовки.

– Любой лыжник из топ-20 российского рейтинга, придя в бег, будет на равных биться с «профиками» на шоссе?

– У нас в лыжах есть список людей, которые могут прийти в лёгкую атлетику и зарубиться с ребятами. Конечно, не все из топ-20, но многие. Например, Саня Ившин, Даниил Муралеев, Илья Трегубов, если с десяток килограммчиков скинет. А ещё мой сокомандник по Нижегородской области Егор Дедиков. Он в Ярославле впервые в жизни надел карбоновые кроссовки и пробежал полумарафон за 1 час и 6 минут – это очень-очень достойно. То есть сразу выполнил норматив мастера спорта по лёгкой атлетике, не имея никакой базовой подготовки и не обладая беговой техникой. Так что судите сами, – сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.