«Я с лыжами не попрощался». Сергей Шаров планирует выступить на КР по лыжным гонкам

Российский легкоатлет Сергей Шаров рассказал, что собирается заявиться на Кубок России по лыжным гонкам. Изначально он перешёл на беговую дорожку из этого вида спорта.

– Ты свои лыжи уже начал продавать или пока ещё рано?
– Да это вообще исключено! Во-первых, парни из нашей нижегородской команды будут на них бегать – я передал им инвентарь на сезон. Во-вторых, сам с лыжами не попрощался.

– Это я заметил, ты постоянно говоришь «у нас в лыжах».
– Когда ты всю жизнь в этом виде спорта, сложно удержаться, чтобы так не сказать. Но я и сам рассчитываю ещё побегать на соревнованиях. Чемпионат федерального округа, вузовские соревнования, какие-то коммерческие марафоны и, возможно, отдельные этапы Кубка России. Я и на чемпионате России эстафету готов пробежать, вот только у нас не набирается команда от региона. По критериям максимум три человека проходят. Очень бы хотелось пробежать финальную гору в Кировске. Уже бежал там, но получилось так себе. Ошибку совершил – приехал перед стартом, а Кировск для меня сложное место, нужно было акклиматизироваться. У меня рус-пункты пока нормальные, для выступления в финале Кубка России точно хватит, – сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Официально
Лыжника Парфёнова отстранили на три года по делу об употреблении мельдония
