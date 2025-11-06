Скидки
Рылов рассказал, почему не примет участие на ЧР-2025 по плаванию на короткой воде

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов рассказал, почему не сможет принять участие в чемпионате России – 2025 по плаванию на короткой воде в Казани.

— Сейчас вы восстанавливаетесь после серьёзной болезни.
— Да, у меня стрептококк. Я лечился непосредственно после 2024 года. Но долечился не до конца, и даже когда готовился к чемпионату мира, начал набирать хорошую форму — и опять заболел. Произошёл просто срыв, и теперь у меня уже второй курс лечения. Мы надеялись, что после первого курса закончится болезнь. Тем более анализы крови показывали, что инфекции больше нет. Но когда я снова переболел, то показатели опять взлетели — на 50% от того, что было.

В любом случае мне надо пролечиваться, восстанавливаться. А тренироваться во время приёма антибиотиков противопоказано.

— Получается, что вы пропускаете ноябрьский чемпионат России по плаванию на короткой воде в Казани.
— Да, 100%. Хотя, возможно, приеду в Казань как представитель федерации, – приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Чемпионат России – 2025 по плаванию на короткой воде пройдёт в Казани с 7 по 12 ноября.

