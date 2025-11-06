Климент Колесников высказался по поводу идеи проведения стероидной Олимпиады

Призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира по плаванию россиянин Климент Колесников высказался по поводу проведения Enhanced Games. Он понимает, почему спортсмены подписывают контракт для участия в соревнованиях, где разрешено употребление допинга.

«Я к этому отношусь максимально нейтрально. Кому-то из ребят это выгодно — им предлагают хорошие деньги, они подписываются выступить. А кто-то держится за моральные нормы, которые прививали с детства, и вся эта идея не укладывается у них в голове. Не могу сказать, что я против, но участвовать точно не собирался», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

Enhanced Games пройдут в мае 2026 года в Лас-Вегасе (США).