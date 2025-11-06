Скидки
Рылов — о возвращении в бассейн: посмотрим, что будет с моим здоровьем

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов рассказал, планирует ли он возвращаться в бассейн к старту сезона в 50-метровых бассейнах, отметив, что будет ориентироваться на состояние своего здоровья.

— Допускаете ли мысль о том, что в следующем году на длинной воде всё-таки поплывёте?
— Надо посмотреть, в любом случае. Я надеюсь, что вернусь. Но жизнь всегда будет расставлять свои приоритеты. Посмотрим, что будет с моим здоровьем — это на первом месте. Если я пойму, что здоровье мне не позволяет — другое дело. Тем более у меня уже семья, ребёнок — это другой опыт.

И мне понравилось работать в федерации, ездить по регионам, встречаться с людьми. А новое общение — это всегда приятно.

— То есть дверь в плавание вы оставляете открытой? А то есть мнение, что вы уже завершили карьеру.
— Я пока не сдаюсь, – приводит слова Рылова «Матч ТВ».

