Рылов — о нейтральном статусе: возможно, моё прошлое решение было не совсем верным

Рылов — о нейтральном статусе: возможно, моё прошлое решение было не совсем верным


Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов высказался о своём отношении к нейтральному статусу, который получают пловцы сборной России для участия в международных соревнованиях.

— Сейчас все ребята выступают на международных турнирах в нейтральном статусе. Будет ли для вас это препятствием?
— На самом деле, как показала практика, выступать лучше в нейтральном статусе, чем вообще не выступать. Поэтому, возможно, моё прошлое решение было не совсем верным.

— Когда вы отказались брать этот статус.
— Но мне было легче принять это решение, потому что я уже дважды побеждал на Олимпиаде, – приводит слова Рылова «Матч ТВ».


