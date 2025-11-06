Скидки
«Очень далёкая перспектива». Рылов рассказал, планирует ли готовиться к ОИ-2028

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов рассказал, планирует ли он готовиться к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

— Имеется ли у вас стимул готовить себя к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе? Есть же время вылечиться.
— Это ещё очень далёкая перспектива. И я понимаю, сколько раньше тренировался, как подходил к занятиям. Если делаешь большие пропуски, это очень сильно сказывается на подготовке и здоровье. Мне же не 10-15 лет, когда я могу с нуля начинать спокойно подготовку. Мне уже 29. Меняется же функциональное состояние, – приводит слова Рылова «Матч ТВ».

