Команда «Бегового сообщества» представила календарь ключевых забегов на 2026 год

Команда «Бегового сообщества» презентовала календарь ключевых стартов на 2026 год. В новом сезоне участников ждут как давно полюбившиеся забеги, так и те, которые впервые появились в прошедшем сезоне.

«Сезон-2025 получился насыщенным и во многом необычным для нас. Наши классические забеги открывались по-новому: менялись трассы, места старта и финиша, расширялась программа, росло количество участников. В линейке появилось несколько новых стартов: эстафета по Садовому кольцу и Большой фестиваль бега. Сильно выросла и аудитория: число участников Красочного забега увеличилось с пяти до 10 тысяч, а Ночного забега — с восьми до 17 тысяч. Рекордное количество бегунов — больше 42 000 человек — вышло и на старт главного события сезона — Московского Марафона. Большое спасибо Департаменту спорта города Москвы и правительству Москвы за постоянную поддержку, а также всей команде, волонтёрам и, конечно, участникам. Благодаря вам каждый старт становился особенным», — рассказал Дмитрий Тарасов, директор забегов и сооснователь «Бегового сообщества».

В 2026 году многие из ключевых забегов Бегового сообщества пройдут в даты, которые уже стали привычными для бегунов. Московский полумарафон состоится 25 и 26 апреля, эстафета по Садовому кольцу — 16 мая, а марафон «Белые ночи» по традиции пройдёт в начале июля — 4-го числа. 9 августа любителей бега ждут СПБ полумарафон «Северная столица» и Большой фестиваль бега, который в этом сезоне сменит дату и пройдёт 22 августа. Главное беговое событие года — Московский Марафон — пройдёт 19 и 20 сентября.

Календарь ключевых соревнований «Бегового сообщества» в Москве и Санкт-Петербурге на 2026 год:

25 апреля — Московский полумарафон, забег на 5 км и Детский забег.

26 апреля — Московский полумарафон, забег на 21,1 км.

16 мая — Эстафета по Садовому кольцу.

4 июля — Марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.

8 августа — Детский забег в рамках СПБ полумарафона «Северная столица».

9 августа — СПБ полумарафон «Северная столица» в Санкт-Петербурге.

22 августа — Большой фестиваль бега.

19 сентября — Московский Марафон, забег на 10 км и Детский забег.

20 сентября — Московский Марафон, забег на 42,2 км.

Календарь будет дополняться, а регистрация на все забеги серии откроется позднее. За новостями и обновлениями можно следить на официальном сайте «Бегового сообщества», а регистрация на некоторые забеги откроется уже в этом году.