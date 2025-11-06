Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Команда «Бегового сообщества» представила календарь ключевых забегов на 2026 год

Команда «Бегового сообщества» представила календарь ключевых забегов на 2026 год
Аудио-версия:
Комментарии

Команда «Бегового сообщества» презентовала календарь ключевых стартов на 2026 год. В новом сезоне участников ждут как давно полюбившиеся забеги, так и те, которые впервые появились в прошедшем сезоне.

«Сезон-2025 получился насыщенным и во многом необычным для нас. Наши классические забеги открывались по-новому: менялись трассы, места старта и финиша, расширялась программа, росло количество участников. В линейке появилось несколько новых стартов: эстафета по Садовому кольцу и Большой фестиваль бега. Сильно выросла и аудитория: число участников Красочного забега увеличилось с пяти до 10 тысяч, а Ночного забега — с восьми до 17 тысяч. Рекордное количество бегунов — больше 42 000 человек — вышло и на старт главного события сезона — Московского Марафона. Большое спасибо Департаменту спорта города Москвы и правительству Москвы за постоянную поддержку, а также всей команде, волонтёрам и, конечно, участникам. Благодаря вам каждый старт становился особенным», — рассказал Дмитрий Тарасов, директор забегов и сооснователь «Бегового сообщества».

В 2026 году многие из ключевых забегов Бегового сообщества пройдут в даты, которые уже стали привычными для бегунов. Московский полумарафон состоится 25 и 26 апреля, эстафета по Садовому кольцу — 16 мая, а марафон «Белые ночи» по традиции пройдёт в начале июля — 4-го числа. 9 августа любителей бега ждут СПБ полумарафон «Северная столица» и Большой фестиваль бега, который в этом сезоне сменит дату и пройдёт 22 августа. Главное беговое событие года — Московский Марафон — пройдёт 19 и 20 сентября.

Календарь ключевых соревнований «Бегового сообщества» в Москве и Санкт-Петербурге на 2026 год:

25 апреля — Московский полумарафон, забег на 5 км и Детский забег.
26 апреля — Московский полумарафон, забег на 21,1 км.

16 мая — Эстафета по Садовому кольцу.

4 июля — Марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.

8 августа — Детский забег в рамках СПБ полумарафона «Северная столица».
9 августа — СПБ полумарафон «Северная столица» в Санкт-Петербурге.
22 августа — Большой фестиваль бега.

19 сентября — Московский Марафон, забег на 10 км и Детский забег.
20 сентября — Московский Марафон, забег на 42,2 км.

Календарь будет дополняться, а регистрация на все забеги серии откроется позднее. За новостями и обновлениями можно следить на официальном сайте «Бегового сообщества», а регистрация на некоторые забеги откроется уже в этом году.

Материалы по теме
Титулованный кенийский марафонец Элиуд Кипчоге завершил спортивную карьеру
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android