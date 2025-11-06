Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Нас в любом случае ждут». Рылов — об участии россиян в Олимпийских играх

«Нас в любом случае ждут». Рылов — об участии россиян в Олимпийских играх
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов высказался о том, произойдут ли изменения со стороны допуска россиян на Олимпийские игры после того, как главой Международного олимпийского комитета (МОК) стала Кирсти Ковентри.

— Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК), бывшая пловчиха Кирсти Ковентри пока не изменила позицию, которую занял ранее Томас Бах, не вернула Россию на Олимпиаду. Пока рано делать оптимистичные выводы, что с Ковентри что-то изменится?
— Я думаю, она пока ничего не поменяла — но и нас не запретила, и это говорит о том, что нас в любом случае ждут. Хотя бы в нейтральном статусе. Но сейчас 2025 год, скоро будет зимняя Олимпиада-2026 в Италии. По сути, только год остался до Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, потому что потом стартует подготовка.

Бывало, всё менялось за два-три месяца. Вспомните, как быстро переиграли с Олимпиадой-2020 в Токио, когда перенесли её на год из-за коронавируса. Я в политике не разбираюсь, но спортсмены готовятся и верят в лучшее.

Радует, что в российском плавании пошла очень сильная молодёжь. У нас идёт двойная смена поколения, учитывая, что мы пропустили 2024 год. И я думаю, что с тренером Андреем Геннадьевичем Шишиным будет более стабильный вывод ребят на международный уровень. Потому что у нас часто бывало, что на чемпионате России и Европы одни результаты, а на чемпионате мира и Олимпиаде иногда не все попадали в форму, – приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Рылов — о нейтральном статусе: возможно, моё прошлое решение было не совсем верным
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android