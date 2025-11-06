European Aquatics выступит с заявлением по поводу участия россиян на ЧЕ-2025 в Польше

Европейская федерация плавания (European Aquatics) прокомментирует изменения в правилах Международной федерации плавания (World Aquatics) касательно участия спортсменов в международных турнирах во время конфликтов. Ранее глава ФВВСР Дмитрий Мазепин заявил, что российские пловцы не смогут поехать на ЧЕ-2026 на короткой воде в Польше из-за политики.

«5 ноября бюро European Aquatics было проинформировано об изменениях в правилах World Aquatics относительно участия спортсменов в соревнованиях по водным видам спорта в периоды конфликтов. Нейтральные спортсмены теперь могут участвовать во всех соревнованиях по водному поло и командных соревнованиях, в дополнение к индивидуальным соревнованиям.

Кроме того, руководство World Aquatics теперь распространено на все соревнования континентального уровня, в дополнение к любым соревнованиям или отборочным соревнованиям к чемпионатам мира и/или Олимпийским играм во всех дисциплинах и возрастных категориях. Это решение вступает в силу немедленно.

В связи с предстоящим чемпионатом Европы по плаванию на короткой воде European Aquatics и местный оргкомитет изучают новые правила World Aquatics, в ближайшее время будет сделано соответствующее заявление», – указано в тексте заявления European Aquatics.

ЧЕ-2025 по плаванию на короткой воде пройдёт со 2 по 7 декабря в Люблине (Польша).