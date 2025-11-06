Комиссия спортсменов ОКР предложила BOSCO в качестве поставщика формы для сборных России

Комиссия спортсменов ОКР попросила министра спорта, председателя ОКР Михаила Дегтярёва выбрать BOSCO в качестве официального поставщика формы для сборных команд России.

Данный вопрос в ходе форума «Россия – спортивная держава» подняла возглавляющая комиссию спортсменов ОКР олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова.

«Это сейчас больной вопрос для всех спортсменов национальных сборных, а они являются лицом страны на разных соревнованиях, — сказала Бобровникова. — Мы посовещались с ребятами и хотели бы предложить в качестве нового экипировщика компанию BOSCO. Если вы поддержите эту инициативу, мы будем очень рады. Именно в этой форме многие из нас одерживали победы на Олимпийских играх, она ассоциируется у всех с триумфом российского спорта».

С аналогичными просьбами к Дегтярёву ранее обратились спортсмены нескольких федераций, в том числе фехтования, водных видов спорта, лёгкой и тяжёлой атлетики. Отметим, что BOSCO более 10 лет одевал российских спортсменов.