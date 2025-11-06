Владислав Артемьев вышел в 1/32 финала Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев пробился в 1/32 финала Кубка мира по шахматам — 2025 на Гоа (Индия). На тай-брейке он одолел соперника из Армении Айка Мартиросяна.

В следующем раунде Артемьеву предстоит встретиться с французским шахматистом Максимом Вашье-Лагравом.

Ранее в третий раунд шахматного Кубка мира — 2025 в Гоа (Индия) прошли четыре российских шахматиста. Победителями второго раунда соревнований оказались Евгений Наер, Иван Землянский, Алексей Гребнев и Андрей Есипенко, которым удалось переиграть соперников за две партии.

32-летний американский гроссмейстер Уэсли Со покинул Кубок мира по шахматам — 2025. Он сдался при ничейной позиции в партии с литовцем Титасом Стремавичусом в 1/64 финала.