Владислав Артемьев вышел в 1/32 финала Кубка мира по шахматам

Владислав Артемьев
Российский гроссмейстер Владислав Артемьев пробился в 1/32 финала Кубка мира по шахматам — 2025 на Гоа (Индия). На тай-брейке он одолел соперника из Армении Айка Мартиросяна.

В следующем раунде Артемьеву предстоит встретиться с французским шахматистом Максимом Вашье-Лагравом.

Ранее в третий раунд шахматного Кубка мира — 2025 в Гоа (Индия) прошли четыре российских шахматиста. Победителями второго раунда соревнований оказались Евгений Наер, Иван Землянский, Алексей Гребнев и Андрей Есипенко, которым удалось переиграть соперников за две партии.

32-летний американский гроссмейстер Уэсли Со покинул Кубок мира по шахматам — 2025. Он сдался при ничейной позиции в партии с литовцем Титасом Стремавичусом в 1/64 финала.

Американский гроссмейстер Уэсли Со сдался при ничейной позиции и покинул КМ по шахматам
