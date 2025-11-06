Скидки
Даниил Дубов пробился в 1/32 финала Кубка мира по шахматам

29-летний российский гроссмейстер Даниил Дубов вышел в 1/32 финала (третий раунд) Кубка мира – 2025 по шахматам.

На тай-брейке второго раунда Дубов оказался сильнее представителя Китая Бай Цзиньши.

В четвёртом раунде Кубка мира Дубов сразится с Георгом Майером.

Согласно регламенту соревнований, максимум каждый тур длится три дня: две классические партии, а в случае равенства — тай-брейк.

Ранее в третий раунд Кубка мира вышли четыре представителя России — Евгений Наер, Иван Землянский, Алексей Гребнев и Андрей Есипенко.

11-й розыгрыш Кубка мира проходит на индийском Гоа с 31 октября по 27 ноября. Три лучших шахматиста по итогам соревнований получат право сыграть на Турнире претендентов — 2026.

