Путин: политике в спорте не место. Для России это не пустые слова
Президент России Владимир Путин высказался о месте политических противоречий в структуре спорта.
«Политике в спорте не место. Для России это не пустые слова. В ходе подготовки и проведения соревнований любого уровня мы всегда радушно принимали посланцев международных спортивных объединений, комитетов, федераций, создавали все условия для атлетов, которые в честной борьбе своим колоссальным трудом и талантом обретали право представлять свою родную страну.
Вновь повторю — спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не должны становиться заложниками тех или иных конфликтов и геополитических противоречий», — сказал Путин на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава».
