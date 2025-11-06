Путин: политике в спорте не место. Для России это не пустые слова

Президент России Владимир Путин высказался о месте политических противоречий в структуре спорта.

«Политике в спорте не место. Для России это не пустые слова. В ходе подготовки и проведения соревнований любого уровня мы всегда радушно принимали посланцев международных спортивных объединений, комитетов, федераций, создавали все условия для атлетов, которые в честной борьбе своим колоссальным трудом и талантом обретали право представлять свою родную страну.

Вновь повторю — спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не должны становиться заложниками тех или иных конфликтов и геополитических противоречий», — сказал Путин на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава».