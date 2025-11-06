Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Путин: политике в спорте не место. Для России это не пустые слова

Путин: политике в спорте не место. Для России это не пустые слова
Комментарии

Президент России Владимир Путин высказался о месте политических противоречий в структуре спорта.

«Политике в спорте не место. Для России это не пустые слова. В ходе подготовки и проведения соревнований любого уровня мы всегда радушно принимали посланцев международных спортивных объединений, комитетов, федераций, создавали все условия для атлетов, которые в честной борьбе своим колоссальным трудом и талантом обретали право представлять свою родную страну.

Вновь повторю — спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не должны становиться заложниками тех или иных конфликтов и геополитических противоречий», — сказал Путин на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android