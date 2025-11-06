Владимир Путин: спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами

Президент России Владимир Путин высоко оценил новость о восстановлении прав Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете (IPC).

«Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами. В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций.

В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнёров, тех, кто принял решение совсем недавно – взвешенное и справедливое решение – о восстановлении прав Паралимпийского комитета России.

Наша позиция неизменна: доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место», — сказал Путин на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава».