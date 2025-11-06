Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Владимир Путин: спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами

Владимир Путин: спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами
Комментарии

Президент России Владимир Путин высоко оценил новость о восстановлении прав Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете (IPC).

«Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами. В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций.

В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнёров, тех, кто принял решение совсем недавно – взвешенное и справедливое решение – о восстановлении прав Паралимпийского комитета России.

Наша позиция неизменна: доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место», — сказал Путин на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава».

Материалы по теме
Путин: политике в спорте не место. Для России это не пустые слова
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android