Представители 58 стран и территорий приняли участие в форуме «Россия – спортивная держава»

«В ХIII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Самаре приняли участие более 5000 человек из 58 стран и территорий. Девиз Форума – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе». Дискуссионная площадка вызвала большой интерес у спортивных федераций со всего мира, глав министерств спорта, представителей ведомств, спортивных организаций и клубов, действующих и легендарных спортсменов. В рамках форума прошли десятки деловых мероприятий, посвященных международному сотрудничеству, развитию детско‑юношеского спорта и внедрению инновационных технологий. Участники обсудили стратегии укрепления спортивных связей между странами и пути повышения доступности массового спорта», — заявил Кобяков.