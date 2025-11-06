Скидки
Представители 58 стран и территорий приняли участие в форуме «Россия – спортивная держава»

Ответственный секретарь оргкомитета XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков заявил, что участие в нём приняли более 5000 человек из 58 стран и территорий.
«В ХIII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Самаре приняли участие более 5000 человек из 58 стран и территорий. Девиз Форума – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе». Дискуссионная площадка вызвала большой интерес у спортивных федераций со всего мира, глав министерств спорта, представителей ведомств, спортивных организаций и клубов, действующих и легендарных спортсменов. В рамках форума прошли десятки деловых мероприятий, посвященных международному сотрудничеству, развитию детско‑юношеского спорта и внедрению инновационных технологий. Участники обсудили стратегии укрепления спортивных связей между странами и пути повышения доступности массового спорта», — заявил Кобяков.

«Россия — спортивная держава» — 2025. Каким будет масштабный форум в Самаре?
