Путин раскрыл, сколько сейчас в России спортивных сооружений

Президент России Владимир Путин раскрыл количество спортивных объектов в стране на данный момент.

«Приоритетное внимание уделяем развитию инфраструктуры для массового спорта, доступной для представителей всех возрастных групп и групп здоровья. Строим и крупные стадионы, спорткомплексы, и небольшие, для ежедневных занятий объекты в школах, вузах, парках, дворах. Сейчас в России более 370 тыс. спортивных сооружений, останавливаться на этом мы не собираемся, не планируем. Будем идти вперёд.

Всё более важную роль в развитии спорта играют современные информационные технологии. И в России, и в мире наряду с классическими спортивными дисциплинами всё большую популярность набирают новые виды спорта, например, фиджитал спорт, киберспортивные дисциплины. В этой сфере мы также активно работаем и готовы делиться опытом.

Особое внимание продолжим уделять задаче вовлечения в спорт детей и подростков. Ведь ценности и ориентиры, заложенные в человека в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь, а спорт и физическая культура — это всегда путь к успеху», — сказал Путин на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Самаре.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит с 5 по 7 ноября. Он был учреждён в 2009 году в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, а также пропаганды здорового образа жизни и является крупнейшей площадкой обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта.