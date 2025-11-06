Владимир Путин: важно поддержать авторитет учителей физкультуры

Президент России Владимир Путин указал на важность повышение авторитета учителей физкультуры для достижения цели популяризации спорта среди подрастающего поколения.

«Важнейшая роль [в обеспечении охраны здоровья детей], безусловно, отводится школе, учителям физкультуры. Важно поддержать их авторитет и создавать максимум возможностей для именно содержательной, результативной работы. От сокращения формальной отчётности до обеспечения современных условий труда.

Надо обеспечить, чтобы дети занимались физической культурой. Было бы правильно узнать мнение и учителей. Уверен, педагоги с готовностью расскажут, что конкретно необходимо для того, чтобы дети стремились на урок физкультуры и с удовольствием занимались», — сказал Путин на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава».