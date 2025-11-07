Михаил Дегтярёв: дети равняются на чемпионов, а как их вырастить, если нигде не выступать?

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв на пленарном заседании на XIII форуме «Россия – спортивная держава» высказался о важности участия в международных соревнованиях в контексте детско-юношеского спорта.

«Победы наших атлетов на международных стартах становятся стимулом в развитии детско-юношеского спорта. После побед мы видим приток в спортивные секции: дети хотят быть похожи на великих чемпионов. А как мы их получим, если никуда не будем ездить и будем в изоляции? Так что мы будем продолжать линию по защите прав наших спортсменов и участию во всех возможных международных соревнованиях.

Молодёжь – будущее спорта. И наша задача – создать все условия для ребят. По всей стране уже открыты тысячи спортивных площадок. За ближайшие три года ещё будут построены сотни спортивных объектов и школ. Финансирование будет увеличено. Это факт и решение нашего Президента, за что ему большое спасибо», — сказал Дегтярёв.

О развитии инфраструктуры для массового спорта высказался президент России Владимир Путин, который посетил пленарную сессию.

«Приоритетное внимание у нас инфраструктуре для массового спорта, чтобы это было доступно для всех возрастных групп и групп здоровья. Мы строим и крупные спорткомплексы, и небольшие, для ежедневных занятий объекты. В России более 370 тысяч спортивных сооружений. Останавливаться мы не собираемся, будем идти вперёд.

Информационные технологии играют всё более важную роль в развитии спорта. В России и мире вместе с классическими дисциплинами всё большую популярность набирают новые виды спорта. Например, фиджитал или киберспортивные дисциплины. Здесь мы также активно работаем и готовы делиться опытом.

Особое внимание продолжим уделять задаче вовлечения в спорт детей и подростков. Потому что ценности, заложенные в юном возрасте, часто определяют всю взрослую жизнь человека, а спорт и физическая культура – это всегда путь к успеху», — сказал Путин.

Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.