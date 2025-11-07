«Шансов очень мало». Главный тренер батутистов — о выходе в командный финал ЧМ

Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков сообщил, что российские спортсмены имеют невысокие шансы на выход в командный финал на чемпионате мира, который пройдёт в Испании.

Российская команда не была полностью сформирована из-за проблем с визами у некоторых участников, их заменили спортсменами из других дисциплин.

Турнир пройдёт в Памплоне с 6 по 9 ноября. Россияне примут участие в нейтральном статусе.

«Постараемся показать результат для командного финала на видах, но шансов очень мало. Команды из‑за отсутствия у спортсменов нейтральных статусов поехали в неполных составах. Причем мы рассчитывали на завоевание призовых мест в акробатической дорожке и двойном минитрампе в командных соревнованиях. Из‑за этого психологическое напряжение чувствуется очень сильно.

Я, как главный тренер выполняю несвойственные себе функции как администратора команды, финансово ответственный по командированию. Наблюдаю за тренировками между административными делами. Это сказывается на психологическом настрое в команде в целом. Очень непросто держать под контролем всю ситуацию. Стараемся, как можем", — приводит слова Рыжкова «Матч ТВ».