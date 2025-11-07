Скидки
Егор Корнев установил рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем

Комментарии

Пловец Егор Корнев установил новый рекорд России в предварительном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем. Он преодолел дистанцию с результатом 21.83.

Данное достижение Корнев установил на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани с 7 по 12 ноября. В рамках соревнований более 1000 спортсменов со всей страны разыгрывают 48 комплектов наград. Призовой фонд чемпионата – более 14 млн рублей. В заплывах примут участие Климент Колесников, Мирон Лифинцев, Егор Корнев, Кирилл Пригода и другие пловцы сборной России.

Ранее рекорд России в плавании на 50 м баттерфляем принадлежал Олегу Костину, который проплыл дистанцию за 22,07.

