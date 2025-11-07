Скидки
Сборная России выиграла турнир стран ШОС по шахматам

Сборная России выиграла турнир стран ШОС по шахматам
В китайском Харбине завершился 7-й командный турнир стран ШОС по шахматам с участием 11 команд. Сборная России набрала 18 очков и заняла чистое первое место. В состав команды вошли Савва Ветохин, Артём Усков, Роман Шогджиев и Анна Шухман, тренер-капитан команды — Евгений Томашевский.

Вторыми стали шахматисты из Китая (17 очков). По 13 матчевых очков в активе у Казахстана и Монголии. Третье место по дополнительным показателям заняли спортсмены из Казахстана.

Лучший результат среди всех участников турнира показал Артём Усков — 8,5 очка из 10. Анна Шухман набрала 8 очков. Турнир в Харбине проходит с 4 по 8 ноября.

